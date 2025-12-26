Вопрос о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" отложили до 30 декабря

Андрей Разин обвиняется в особо крупном мошенничестве

Андрей Разин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отложил до 30 декабря рассмотрение ходатайства о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, из-за временной нетрудоспособности и отсутствия защитника. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство защитника об отложении судебного заседания на 30 декабря на 10:00 - удовлетворить", - огласила решение судья.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера помимо российского гражданства есть гражданство Турецкой Республики.

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен.

Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей стороной. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб в настоящее время по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.