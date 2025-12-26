В Тамбове завели дело об истязании детей против их отца

Мужчина применял недопустимые методы воспитания, влекущие физические и нравственные страдания

ТАМБОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании детей завели против отца в Тамбовской области, мужчина арестован. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Обвиняемый, осознавая, что дети в силу возраста находятся в беспомощном состоянии и не способны самостоятельно защитить себя и оказать сопротивление, систематически применял к ним недопустимые методы воспитания, влекущие физические и нравственные страдания", - сообщили в СК.

О преступных действиях отца стало известно в ходе процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения одного из мальчиков. После установления его местонахождения следователи выяснили причину нежелания ребенка возвращаться домой. Медицинское освидетельствование подтвердило его показания о фактах жестокого обращения.

Суд по ходатайству следствия избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. "В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - уточнили в СК.