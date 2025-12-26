В Петербурге вынесли приговор по делу о крупном хищении субсидий Минпромторга

Их сумма составила почти 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего председателя правления ОАО "Авангард" Владимира Мельникова и экс-директора научно-исследовательского технологического института "Авангард" Александра Казака к реальным срокам в колонии по делу о хищении почти 100 млн рублей, полученных предприятиями в виде субсидий от Минпромторга России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание: Мельникову - 3,5 года в ИК общего режима со штрафом в доход государства в размере 900 тыс. рублей. <...> Казаку - 2 года в ИК общего режима", - говорится в сообщении. Также оба фигуранта на два года лишены права заниматься деятельностью, связанной с получением и использованием бюджетных денежных средств при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в юридических лицах любой организационно-правовой формы.

Мельникова и Казака взяли под стражу в зале суда. Своей вины они не признали. Как установило следствие, с октября 2018 по декабрь 2020 года фигуранты похитили деньги, выделенные Минпромторгом России в качестве компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности, в частности для организации серийного производства теплопроводных паст на основе металлических порошков и керамики. Для этого Мельников и Казак дали указание неосведомленным об их преступном умысле подчиненным сотрудникам изготовить и предоставить в Минпромторг заведомо подложные документы для участия НИТИ "Авангард" в конкурсе.

От имени НИТИ соучастники заключили соглашение с Минпромторгом о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 100 млн рублей, при этом в документе были заведомо увеличены сроки выполнения и завышена стоимость каждого этапа работ. Для равного распределения преступного дохода между организациями НИТИ заключило с материнским ОАО "Авангард" отдельный договор. Работы выполнялись с марта по декабрь 2020 года, а затем Казак дал указание изготовить подложные документы для казначейства, чтобы получить субсидии. В итоге на счета АО "НИТИ "Авангард" и ОАО "Авангард" поступили 97,5 млн бюджетных рублей, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению в интересах представляемых организаций.

ОАО "Авангард" ведет свою историю с 1948 года. Его главной дочерней структурой является АО "НИТИ "Авангард". Предприятие занимается разработкой и производством различных приборов, датчиков и систем мониторинга, специализированной микроэлектроники, силовой электроники, телекоммуникационного оборудования, интеллектуальных контроллеров для бытовых приборов, технологических материалов.