Роспотребнадзор начал расследование после публикации о некачественном напитке

В пресс-службе ведомства сообщили, что пробы продукции Aloe Vera отобрали для лабораторного исследования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование в связи с реализацией некачественного напитка Aloe Vera. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора управлением ведомства по городу Москве в связи с публикацией в Telegram‑канале Mash информации о том, что в сетевом магазине "Магнит" в Новой Москве реализуется пищевая продукция - негазированный напиток Aloe Vera, предположительно содержащий техническую жидкость, представляющую угрозу здоровью граждан незамедлительно начато расследование. В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сети магазинов "Магнит" выдали предписание о приостановке реализации всей партии напитка Aloe Vera, поставленной в сеть. Юридическое лицо оказывает содействие в проведении поверочных мероприятий до получения результатов экспертизы.

Роспотребнадзор также в целях пресечения оборота опасного напитка принял срочные меры по приостановлению реализации указанной продукции в розничных точках продаж при помощи государственной информационной системы маркировки "Честный знак".