ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника МИД РФ за госизмену
13:18
ТАСС, 26 декабря. Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания бывшего сотрудника МИД РФ Арсения Коновалова, которого суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену. Также на видео показан момент вынесения ему приговора.
Коновалова задержали весной 2024 год за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Было установлено, что во время пребывания в долгосрочной командировке в США экс-сотрудник российского дипведомства за вознаграждение передал разведке США секретные сведения, сообщили в ФСБ.
Помимо лишения свободы, суд назначил Коновалову штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.