ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника МИД РФ за госизмену

Арсения Коновалова приговорили к 12 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания бывшего сотрудника МИД РФ Арсения Коновалова, которого суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену. Также на видео показан момент вынесения ему приговора.

Коновалова задержали весной 2024 год за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Было установлено, что во время пребывания в долгосрочной командировке в США экс-сотрудник российского дипведомства за вознаграждение передал разведке США секретные сведения, сообщили в ФСБ.

Помимо лишения свободы, суд назначил Коновалову штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.