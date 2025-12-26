В Чувашии мужчину приговорили к 2,5 года колонии за похищение детей

Также с предпринимателя взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей каждому

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 26 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил индивидуального предпринимателя из города Ядрина в Чувашии к 2,5 года колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей каждому", - отмечается в сообщении.

Индивидуальный предприниматель признан виновным по п. "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц), и ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).

Следствием и судом установлено, что вечером 30 июля 2025 года в городе Ядрине мужчина под надуманным предлогом перевоспитания несовершеннолетних, угрожая применением насилия, посадил двух подростков в возрасте 12 и 13 лет в свой автомобиль. Предприниматель отвез их в безлюдное место и заставил умыться зеленкой. После произошедшего фигурант покинул территорию республики. Затем 12 августа он был задержан.