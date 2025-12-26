Экс-председателя думы Красноуфимска арестовали по делу о хулиганстве

Полномочия Рустама Гамалиева были прекращены в связи с утратой доверия

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему председателю думы городского округа Красноуфимск Свердловской области Рустаму Гамалиеву по делу о хулиганстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее полномочия Гамалиева были прекращены в связи с утратой доверия. Депутат проголосовал за выделение 4,5 млн рублей собственной компании на установку остановочных комплексов.

"26 декабря 2025 года Красноуфимским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата и председателя думы городского округа Красноуфимск Рустама Гамалиева. <…> Мера пресечения Гамалиеву избрана по 23 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Гамалиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия). Подробности дела неизвестны.