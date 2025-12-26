На Пхукете в ДТП с мотоциклом погибла россиянка

Еще один гражданин России серьезно пострадал при инциденте

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 26 декабря. /ТАСС/. Россиянка погибла на таиландском курортном острове Пхукет в результате ДТП с мотоциклом, еще один россиянин серьезно пострадал. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

"Россиянка 1995 года рождения погибла, когда ее мотоцикл попал в ДТП. Ехавший вместе с ней пассажир, который также является гражданином России, получил тяжелые травмы и был госпитализирован", - сказал он.

Полиция провинции Пхукет выясняет обстоятельства гибели гражданки РФ.