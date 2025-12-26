В КБР сотрудника филиала института МВД заподозрили в мошенничестве

Женщина внесла в реестры о начислении заработной платы на свое имя завышенные объемы денежных средств

НАЛЬЧИК, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудницу Северо-Кавказского института повышения квалификации - филиала Краснодарского университета МВД России подозревают в мошенничестве с начислением зарплаты. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональных управлениях СК и ФСБ.

"По версии следствия, в период с июня 2023 года по ноябрь 2025 года подозреваемая, используя служебное положение, с целью незаконного обогащения внесла в реестры о начислении на свое имя заработной платы завышенные объемы денежных средств в размере 1,5 млн рублей, которые похитила и распорядилась ими по своему усмотрению", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что речь идет о заместителе начальника финансово-экономического отделения Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России.

Преступление выявили сотрудники региональных ФСБ и МВД по КБР.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).