В Новгородской области два человека погибли в ДТП

Среди погибших есть ребенок, еще один несовершеннолетний пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/ ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. В Валдайском округе Новгородской области два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП водитель и пассажир, мальчик (8-10 лет), автомашины Hyundai погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи; пассажир, девочка (4-5 лет), автомашины Hyundai с различными травмами доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Л. Г. Соколова ФМБА России", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 16:25 на 409-м км федеральной трассы М-10 "Россия". По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем ДАФ с полуприцепом.

В момент ДТП в автомобиле Hyundai находились три человека: водитель и два ребенка. Дети находились на заднем пассажирском сиденье. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.