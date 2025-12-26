В Приангарье проводят проверку после сообщений об истязаниях школьника

В соцсетях появилась информация, что в поселке Подгорный ученики школы истязали второклассника

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области проводит проверку по сообщениям о том, что школьники в поселке Подгорный истязали второклассника, сообщает ГУ МВД России по региону.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, в которой сообщается о затяжном конфликте между учениками школы, расположенной в поселке Подгорный. Автор сообщает о нанесении телесных повреждений ее семилетнему ребенку другими учащимися. Заявление по данному факту ранее было зарегистрировано в отделе полиции. Второклассник направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Прокуратура региона контролирует проверку, организованную следственными органами по ст. 117 УК РФ (истязание).