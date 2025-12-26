Экс-чиновника Минсельхоза задержали спустя 12 лет благодаря ФСБ

Олега Донских осудили за организацию хищения в 2007-2011 годах более 2,5 млрд рублей у ОАО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских, осужденного Правобережным районным судом Липецка за организацию хищения в 2007-2011 годах более 2,5 млрд рублей у ОАО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк", удалось задержать спустя 12 лет благодаря оперативно-разыскным мероприятиям сотрудников ФСБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в связи с вынесенным приговором.

Там напомнили, что уголовные дела в отношении бывшего чиновника и его соучастников были возбуждены еще в 2011-2012 годах. "В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий соучастники задержаны и заключены под стражу, Донских скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск, - отметили в ЦОС. - Проведенными сотрудниками ФСБ оперативно-разыскными мероприятиями Донских был установлен на территории Московской области и в мае 2024 года задержан".

Ранее его соучастники были признаны виновными в хищении денежных средств ОАО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в невозврате кредитов, полученных в АО "Россельхозбанк", они были приговорены к лишению свободы на сроки 9 лет и 11,5 года.

Донских, осужденный к 13 годам лишения свободы, признан виновным в девяти эпизодах мошенничества.