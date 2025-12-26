В Брянской области в ДТП погибли двое

Двое детей пострадали

БРЯНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Двое взрослых погибли, двое несовершеннолетних пострадали и были госпитализированы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi и грузовика Sitrak в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mitsubishi и пассажирка данного автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Двое несовершеннолетних пассажиров 2012 и 2014 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла около 14:30 мск на 393-м километре трассы М-3 "Украина". Отмечено, что водитель Mitsubishi ехал из Брянска в сторону поселка Навля, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Следственные органы, полиция и прокуратура региона проводят проверки по факту аварии.