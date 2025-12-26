Бастрыкин поручил завести дело после нападений на прохожих в центре Москвы

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих на Цветном бульваре в Москва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как отметили в ведомстве, в социальных медиа сообщается, что в Москве на Цветном бульваре группа мужчин нападала на граждан и избивала их.

"По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.