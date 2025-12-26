В Подмосковье госпитализировали трех человек после ДТП с участием микроавтобуса

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево в Ступине, в результате три человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 3-м км автодороги Каширское шоссе - поселок Усады. "По предварительной информации, водитель 1986 г. р., находясь за рулем маршрутного микроавтобуса марки "Луидор", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В салоне автобуса находилось семь пассажиров. В настоящее время трое из них с телесными повреждениями госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.