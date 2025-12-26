Экс-ректора ВГУ Ендовицкого осудили за распространение порнографии

Мужчину также признали виновным в даче взятки должностному лицу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа вынес приговор бывшему ректору Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому, обвинявшемуся в даче взятки должностному лицу и незаконном распространении порнографии. Он проведет в заключении восемь лет и заплатит крупный штраф, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

"Ендовицкий признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере), п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). <…> Суд приговорил Ендовицкого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что не позднее февраля 2022 года ректор ВГУ Ендовицкий передал своему подчиненному, заведующему кафедрой экономики и управления организациями этого же вуза Юрию Трещевскому, 600 тыс. рублей. Деньги должны были быть переданы в качестве взятки председателю диссертационного совета в интересах супруги Ендовицкого, защищавшей диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. Кроме того, Ендовицкий неоднократно распространял файлы порнографического содержания - зафиксировано 11 эпизодов преступлений (более 300 файлов), уточняет пресс-служба следственного управления СК по региону.

Помимо лишения свободы и штрафа, Ендовицкий наказан лишением права заниматься деятельностью, связанной с присуждением ученых степеней. Его подчиненный Трещевский приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, он также лишен права заниматься педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на три года.

Ендовицкий находится в заключении с 19 июня 2024 года. 13 марта 2025 года трудовой договор с ним как с ректором ВГУ был расторгнут в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ. 19 декабря новым ректором вуза был выбран декан юридического факультета Юрий Старилов.