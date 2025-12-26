В Москве на 53-м км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на 53-м км МКАД в районе остановки "ТЦ Ашан-Марфино" в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На внешней стороне 53-го км МКАД (в районе остановки "ТЦ Ашан-Марфино") произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП было затруднено на 3.2 км.

Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения.

В новость внесены изменеия (21:20 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.