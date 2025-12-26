В Дагестане похоронили одного из погибших при обстреле ВСУ гумконвоя

Похороны прошли в селе Батлаич

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Жителя Хунзахского района, погибшего в результате обстрела ВСУ гуманитарного конвоя из Дагестана, похоронили в селе Батлаич. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

"Накануне гуманитарный конвой из Дагестана вместе с двумя жителями Шамильского района, в том числе с замглавы муниципалитета, и двумя жителями Хунзахского района на приграничье попал под вражеский обстрел, к сожалению, погибли трое, среди них и житель нашего района, которого сегодня похоронили в селе Батлаич, а второго пострадавшего, единственного который по воле Всевышнего остался в живых, врачи уже выписали. Его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что три человека погибли в результате обстрела ВСУ гуманитарного конвоя из Дагестана в приграничье. Среди погибших - заместитель главы Шамильского района Дагестана. Власти региона помогут семьям погибших и пострадавшим.