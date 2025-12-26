В Свердловской области двое погибли при пожаре в многоквартирном доме

Данные о погибших устанавливаются

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в поселке Калья Свердловской области, погибли два человека. По данному факту заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Вечером 26 декабря 2025 года в правоохранительные органы города Североуральска поступило сообщение о том, что при тушении пожара в поселке Калья в многоквартирном жилом доме обнаружены тела двух взрослых человек. <…> возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сказано в сообщении.

Следователи осмотрели места происшествия. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз, выясняются точный очаг и причина возгорания - в качестве одной из версий рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Как отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, данные о личностях двух взрослых погибших устанавливаются. "Отмечу, что сведения, опубликованные в ряде средств массовой информации о том, что пожар якобы произошел на территории частного пансионата, не соответствуют действительности. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме", - пояснил он.