Figaro: во Франции задержали членов группировки, угонявшей элитные автомобили

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Жандармерия города Лион и департамента Эн во Франции задержала членов преступной группировки, которая занималась кражей оружия и угоном дорогих автомобилей в Швейцарии. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее информации, жандармерия Лиона и Эна вместе с властями Швейцарии и Европолом задержала восемь человек 9 декабря в разных департаментах на юге Франции за угон 37 элитных автомобилей и 12 краж из оружейных магазинов, совершенные в Альпах в течение последних двух лет.

По данным французских и швейцарских правоохранительных органов, также задержаны два руководителя группировки, которые вербовали мелких воров в интернете.

Расследование этого дела началось в июне 2024 года. Швейцарские власти передали французским следователям информацию о нескольких преступных группировках, благодаря которой их удалось задержать.