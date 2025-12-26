В Ульяновске ребенок погиб в ДТП

Трехлетняя девочка умерла на месте от полученных травм

УЛЬЯНОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в Ульяновске, погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

"В результате ДТП пассажир автомобиля (девочка 2022 г. р., пристегнута ремнем) от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла 26 декабря около 16:20 (15:20 мск) на 192-м км автодороги Цивильск - Ульяновск в Ленинском районе города. Женщина со стажем вождения 17 лет, управляя автомобилем Kia Rio, совершила опрокидывание в кювет. Установлено, что водитель была трезва.

В пресс-службе уточнили журналистам, что следственный отдел по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264. Назначен комплекс экспертиз. Устанавливаются причина и обстоятельства аварии.