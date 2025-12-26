В Греции четыре человека погибли из-за схода лавины в горах Вардусия

Связь с тремя альпинистами была потеряна 25 декабря

АФИНЫ, 26 декабря. /ТАСС/. Греческие спасатели обнаружили тела четырех человек, попавших под снежную лавину в горах Вардусия. Об этом сообщил телеканал Skai.

По его данным, поиски трех альпинистов, которые приехали из Афин и стали подниматься на горный хребет Вардусия, завершились трагически: их нашли без сознания под снегом. С ними также было найдено тело женщины, которая, по имеющейся информации, являлась спутницей одного из спортсменов.

Связь с тремя альпинистами была потеряна 25 декабря. Сразу же была начата масштабная операция по их поиску, в ходе которой был обнаружен автомобиль альпинистов в районе Афанасиос Диакос, откуда, предположительно, они начали свой путь в горы.

Затем спасатели обнаружили следы пропавших людей, которые исчезли в месте, заваленном лавиной. Для поиска альпинистов под снегом использовались тепловизоры и дроны. С их помощью удалось обнаружить тела трех мужчин и женщины без признаков жизни.