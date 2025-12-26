В Ленинградской области загорелся одноэтажный склад
Редакция сайта ТАСС
21:32
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Одноэтажное складское здание загорелось в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в региональном главке МЧС РФ.
"В Ломоносовском районе ликвидируется крупный пожар. Сообщение о возгорании по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево, поступило на пульт дежурной службы. По прибытии было установлено, что открытым огнем горит одноэтажное складское здание", - говорится в сообщении.