В Ленинградской области загорелся одноэтажный склад

Об этом сообщили в региональном МЧС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Одноэтажное складское здание загорелось в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

"В Ломоносовском районе ликвидируется крупный пожар. Сообщение о возгорании по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево, поступило на пульт дежурной службы. По прибытии было установлено, что открытым огнем горит одноэтажное складское здание", - говорится в сообщении.