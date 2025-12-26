В Тульской области объявляли угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
22:04
обновлено 22:43
ТУЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлялась на территории Тульской области. Об этом сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев.
"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - писал он в Telegram-канале.
Позже Миляев сообщил об отмене режима.
В новость внесены изменения (01:43 мск) - добавлена информация об отмене угрозы атаки БПЛА.