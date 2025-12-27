Shoshone News-Press: в Айдахо в офисе шерифа произошла стрельба

Пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Julia Nikhinson, архив

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Как минимум два человека пострадали в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне (штат Айдахо). Об этом сообщила местная газета Shoshone News-Press со ссылкой на источники.

По ее сведениям, пострадавшие были госпитализированы. Задержать стрелявшего не удалось, он не покидает здание. На месте происшествия работают правоохранители.

Информация о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.