Shoshone News-Press: в Айдахо в офисе шерифа произошла стрельба
00:56
НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Как минимум два человека пострадали в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне (штат Айдахо). Об этом сообщила местная газета Shoshone News-Press со ссылкой на источники.
По ее сведениям, пострадавшие были госпитализированы. Задержать стрелявшего не удалось, он не покидает здание. На месте происшествия работают правоохранители.
Информация о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.