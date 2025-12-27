В Якутии, по предварительным данным, два человека погибли, провалившись под лед

Еще четверых пострадавших госпитализировали

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. По предварительным данным, погибли два человека из-за провала автомобиля под лед в Якутске. Следователи проводят проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Саха (Якутия).

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели людей при провале автомашины под лед на участке реки Лены, не предусмотренном для использования в качестве переправы транспорта. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Еще четверо, в том числе водитель, доставлены в медицинское учреждение, находятся на стационарном лечении, - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия сейчас работают следователь и криминалисты, а также сотрудники оперативных служб. Ведутся работы по извлечению транспортного средства из воды и поиску тел. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.