В Приморье завели уголовное дело из-за кражи новогодних игрушек с городской елки

Инцидент произошел в Партизанске

© Официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция в Партизанске возбудила уголовное дело из-за кражи новогодних игрушек с елки на центральной площади города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"Следователем следственного отдела ОМВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) по факту хищения декоративных элементов с городской елки", - говорится в сообщении.

Полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о том, что неизвестные заехали на центральную площадь Партизанска, сняли декоративные шары с елки и использовали их для игры. Таким образом они выражали неуважение к обществу и причинили ущерб городскому имуществу на сумму свыше 29 тыс. рублей.

Изучив видеоматериалы, сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались трое жителей Приморья - мужчина 30 лет и девушки 24 и 26 лет. Сейчас они задержаны и доставлены в отдел для разбирательства. Личность четвертого участника инцидента устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.