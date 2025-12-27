В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым тягачом Scania

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Кемеровской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в ночь на субботу на 21-м километре автомобильной дороги Белово - Коновалово - Прокопьевск. Предварительно установлено, что 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым тягачом Scania.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также трое его пассажиров в возрасте 25, 31, 37 лет погибли от полученных травм", - говорится в сообщении.