В Польше закрыли аэропорты "для обеспечения государственной безопасности"

Приостановлена работа аэропортов в Люблине и Жешуве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Аэропорты польских городов Люблин и Жешув закрыты в связи с необходимостью "обеспечения государственной безопасности". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Варшава", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"Аэропорты Люблин и Жешув закрыты для обеспечения государственной безопасности", - сказал собеседник агентства, не уточнив каких-либо подробностей. Однако он отметил, что воздушные гавани могут не принимать и не отправлять самолеты, ориентировочно, до 08:00 по местному времени (10:00 мск). "Также закрыты и узловые диспетчерские районы", - добавил собеседник агентства.