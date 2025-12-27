В Белоруссии в ДТП с участием автобуса погиб один человек

Еще шестеро пострадали

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. В Витебской области произошло ДТП с участием автобуса: транспортное средство опрокинулось, в результате чего погибла женщина, еще шесть человек получили травмы. Об этом проинформировала пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, авария произошла около 02:40 в Толочинском районе на автодороге М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. Автобус, следовавший по маршруту Москва - Брест и двигавшийся со стороны Минска, под управлением 43-летнего водителя, по предварительной информации, съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся из-за потери управления.

Сообщается, что в салоне находились 2 водителя и 12 пассажиров. В результате аварии погибла 53-летняя женщина, шесть человек были доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.