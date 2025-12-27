В Енисейске подтоплены четыре приусадебных участка

Причиной стал подъем уровня воды при формировании ледостава

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. В Енисейске на севере Красноярского края четыре приусадебных участка и дорогу подтопило из-за подъема уровня воды при формировании ледостава. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по краю.

"При формировании ледостава на реке Енисей в районе города Енисейска произошел подъем уровня воды" - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что оказались подтоплены четыре приусадебных участка, Также частично подтоплена дорога в районе механического завода (на жизнеобеспечение жителей это не влияет). Подтопленных жилых домов нет.

Проведены подворовые обходы жителей, подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения обстановки. Ситуация находится на контроле главка МЧС и муниципальных властей.