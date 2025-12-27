"Страна": в Киевской области после взрывов повреждена Трипольская ТЭС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Трипольская теплоэлектростанция повреждена в Киевской области после ночных взрывов. Об этом сообщило издание "Страна".

Другие подробности издание не привело. Трипольская ТЭС является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.

В ночь на 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе.