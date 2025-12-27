В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Морской и наземный общественный транспорт приостанавливал работу

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на территории Севастополя, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.

"Воздушная тревога", - писал Развожаев в Telegram-канале.

Как уточняли в Telegram-канале дирекции транспорта Севастополя, морской и наземный общественный транспорт приостанавливал свою работу.

Позже Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что воздушную тревогу отменили на территории Севастополя.

В Telegram-канале дирекции городского транспорта уточнили, что морской и наземный общественный транспорт города возобновил свою работу.

