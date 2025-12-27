В Севастополе объявляли воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
07:06
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на территории Севастополя, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
"Воздушная тревога", - писал Развожаев в Telegram-канале.
Как уточняли в Telegram-канале дирекции транспорта Севастополя, морской и наземный общественный транспорт приостанавливал свою работу.
Позже Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что воздушную тревогу отменили на территории Севастополя.
В Telegram-канале дирекции городского транспорта уточнили, что морской и наземный общественный транспорт города возобновил свою работу.
В новость внесены изменения (10:30 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги и возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.