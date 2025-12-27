"Страна": в Киеве частично обесточено метро

Это произошло после того, как в некоторых районах города пропало электричество

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Метрополитен Киева частично обесточен после того, как в нескольких районах украинской столицы пропало электричество. Об этом сообщило издание "Страна".

Оно также опубликовало фото полностью обесточенной станции "Ипподром" киевского метро.

В ночь на 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе. Украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области. Позже в Киеве ввели аварийные отключения света, а мэр столицы Виталий Кличко заявил об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева.