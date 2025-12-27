Под Калугой в ДТП пострадали пять человек

В Мещовском районе столкнулись легковой автомобиль и два грузовика

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 27 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись в Мещовском районе Калужской области, пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, на 229-м км автодороги М-3 водитель автомобиля Kia Sorento выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Foton. После удара легковой автомобиль столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом.

"В результате ДТП пострадали пять человек, находившиеся в автомобиле Kia Sorento: водитель 1986 года рождения, пассажиры - женщины 1968 и 1988 годов рождения, а также двое несовершеннолетних 2014 и 2017 годов рождения. Все они были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в медицинские учреждения и госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на месте аварии работают госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП уточняются.