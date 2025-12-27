В Якутии завели дело после ЧП с провалившейся под лед машиной

Погибли два человека

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Якутии после ЧП с провалившейся под лед машиной и гибелью находившихся в ней ребенка и мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В сообщении уточняется, что следственный отдел по Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завел дело после провала автомобиля с людьми на реке Лене.

По данным следствия, 27 декабря примерно в 07:30 (01:30 мск) в Якутске на участке, не предусмотренном для использования в качестве переправы, в месте слива очистных вод под лед провалился автомобиль Toyota Estima под управлением 23-летнего водителя. По предварительным данным, в салоне автомобиля находились семь человек, шестеро из них смогли самостоятельно выбраться. 11-летняя девочка осталась в салоне и погибла. Также умер на берегу в 50 м от места провала неустановленный пожилой мужчина, по предварительным данным, от воздействия низкой температуры наружного воздуха. Ранее в региональном главке МЧС сообщалось, что в провалившемся под лед автомобиле находились восемь человек.

"Лица, находившиеся в автомобиле, направлялись в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородной перевозке пассажиров. На месте происшествия работают следователь и криминалисты следственного управления, сотрудники оперативных служб. Транспортное средство и тело ребенка извлечены из воды. Водитель и пассажиры находятся в медицинском учреждении", - добавили в СК. По уголовному делу идут следственные действия.