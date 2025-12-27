В Красноярском крае в ДТП с молоковозом погибли три человека

Еще один пострадал

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. В Красноярском крае три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля и молоковоза. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Предварительно установлено, что сегодня днем на 1 025-м км автодороги Р-255 "Сибирь" 26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с молоковозом Volvo под управлением 55-летнего водителя. В результате происшествия трое пассажиров легкового автомобиля погибли, женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Канском муниципальном округе. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.