Бастрыкин запросил информацию о проверке по напитку с химическими веществами

В соцсетях появилась информация, что в одном из магазинов Москвы обнаружена партия безалкогольного напитка, содержавшего в своем составе неизвестное химическое вещество

Глава СК РФ Александр Бастрыкин © Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке информации о наличии в магазинах напитка, содержавшего в своем составе неизвестное химическое вещество. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Глава Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одном из магазинов Москвы обнаружена партия безалкогольного напитка, содержавшего в своем составе неизвестное химическое вещество. Сообщается, что несовершеннолетний получил ожог гортани, попробовав этот напиток.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - отметили в СК.