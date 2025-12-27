В Киеве уже почти девять часов работают сирены воздушной тревоги

Воздушную тревогу ввели в 03:27 по мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога в Киеве действует примерно девять часов. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения Украины.

Воздушная тревога в Киеве была введена в 02:27 по местному времени (03:27 по мск) и продолжает действовать до сих пор.

С ночи 27 декабря поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в Киеве и области на фоне воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в регионе. Утром в городе ввели аварийные отключения света, а мэр столицы Виталий Кличко заявил об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева.