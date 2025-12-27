В Калининградской области задержали подозреваемых в хищении денег у участников СВО

Обвинение в совершении мошенничества предъявлено трем жителям региона

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. В Калининградской области правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, причастной к хищению денежных средств у участников специальной военной операции. Трем жителям региона предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области.

По версии следствия, подозреваемые действовали по предварительному сговору из корыстных побуждений и ввели в заблуждение двух мужчин. Под предлогом помощи в оформлении документов для заключения контрактов они убедили потерпевших оформить нотариальные доверенности, предоставлявшие право распоряжаться и пользоваться их имуществом, включая денежные выплаты военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО. После заключения контрактов обвиняемые, используя выданные доверенности, получили доступ к банковским счетам потерпевших и похитили более 1 млн рублей.

Возбуждение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ было осуществлено на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением ФСБ России по Калининградской области.

Двое фигурантов были задержаны, допрошены и привлечены в качестве обвиняемых. Следственные органы обратились в суд с ходатайством об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьего участника группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление других возможных участников группы и потерпевших.