Дело против комика Останина передали в суд

Его обвиняют в оскорблении чувств верующих

Редакция сайта ТАСС

Артемий Останин © ГСУ СК РФ по городу Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, документы по делу комика были утверждены представителями Мещанской межрайонной прокуратуры. Останину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: за публичные действия, демонстрирующие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства (пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, обвинение предъявлено Артемию Останину за два публичных инцидента, произошедших в марте 2025 года.

В ходе расследования было установлено, что 7 марта, во время выступления в клубе на Садовой-Черногрязской улице, стендап-комик представил юмористический номер, который, по версии следствия, содержал оскорбительные для религиозных чувств граждан высказывания и демонстрировал явное неуважение к обществу. Позже запись этого выступления была распространена в сети Интернет.

Кроме того, как утверждает обвинение, 15 марта в другом своем публичном выступлении в Москве Останин допустил враждебные комментарии в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших увечья. Его действия квалифицированы как направленные на унижение человеческого достоинства и сопровождавшиеся угрозой применения насилия. Запись этого выступления также была опубликована в интернете.

Утвержденное прокуратурой обвинительное заключение уже направлено в суд для рассмотрения по существу.