В Киевской области ввели режим экстренного отключения света

В Киеве и области объявлялась воздушная тревога

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экстренное отключение электроэнергии началось в Киевской области Украины. Об этом сообщила энергетическая компания "ДТЭК" в своем Telegram-канале.

"По команде [компании] "Укрэнерго" экстренные отключения введены во всей Киевской области", - говорится в сообщении.

В Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступала информация о нескольких сериях взрывов в регионе. Украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ. Позже в городе ввели режим аварийного отключения света, власти заявили об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева.