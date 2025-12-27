Начальника управления архитектуры Ижевска арестовали на два месяца

Дмитрий Фомин обвиняется в получении взятки в размере 200 тыс. рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Начальник главного управления архитектуры Ижевска Дмитрий Фомин помещен под стражу по делу о взятке, сообщило следственное управления СК РФ по региону.

"Индустриальным районным судом Ижевска по ходатайству следователя в отношении 50-летнего начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Удмуртии уточнили, что Дмитрий Фомин обвиняется в получении взятки в размере 200 тыс. рублей (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили суд избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Под стражей Фомин пробудет до 26 февраля 2026 года.