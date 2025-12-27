Бастрыкин затребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на одной из строек Москвы

Расследуется уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

Глава СК РФ Александр Бастрыкин © Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об убийстве рабочего на московской стройке, по предварительным данным, совершенном после конфликта из-за зарплаты. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.

В соцсетях сообщается, что в Москве на одном из строительных объектов из-за выплат за проделанную работу между приезжими рабочими произошел конфликт с применением колото-режущих предметов. В результате происшествия один человек погиб.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в ведомстве.