На Урале экс-сотрудницу банка осудили за хищение свыше 15 млн рублей

Ее приговорили к 8,5 года колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Варненский районный суд Челябинской области приговорил к 8,5 года колонии бывшую сотрудницу банка, умышленно переводившую денежные средства со счетов клиентов на подконтрольные ей. Ущерб от ее действий составил более 15 млн рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

"Бывший банковский работник, выявленная полицейскими, осуждена за хищение у клиентов более 15 млн рублей. <...> Ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленница, пользуясь служебными полномочиями, умышленно из корыстных побуждений переводила денежные средства со счетов клиентов на подконтрольные ей кошельки, открытые на имена третьих лиц, после чего деньги обналичивались. Всего с 2020 по 2024 года женщина совершила 58 эпизодов мошенничества, от которого пострадали 50 клиентов банка.

Уголовные дела были возбуждены и расследованы по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "в", "г" ч. 3, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), уточнили в управлении. Причиненный клиентам ущерб полностью возмещен банком.