В Японии 67 машин столкнулись из-за гололедицы

Погибли 2 человека, еще 26 пострадали

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ X/ Rapid Report

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. В Японии 67 автомашин столкнулись в результате масштабного ДТП, вызванного гололедицей. Погибли 2 человека, еще 26 пострадали. Об этом сообщило агентство Jiji Press.

По его информации, авария произошла 26 декабря в 19:30 (11:30 мск) в населенном пункте Минаками префектуры Гумма в центральной части страны. Водители транспортных средств не смогли справиться с управлением из-за гололедицы. В результате ДТП начался пожар, сгорело порядка 20 машин.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 26 пострадавших. Из-за случившегося движение на нескольких участках скоростной магистрали в центральной части Японии было закрыто на неопределенный срок.