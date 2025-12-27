На Пхукете задержали экс-депутата Приморского края

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет россиянина Дмитрия Назарца, который был депутатом законодательного собрания Приморского края. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции королевства.

"Нами на Пхукете был задержан 35-летний россиянин Дмитрий Назарец. В отношение него действует красное уведомление Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Задержанный также является обладателем паспорта Вануату, по которому он въехал в Таиланд", - сказал собеседник агентства.

Законодательное собрание Приморского края в 2023 году досрочно прекратило полномочия Назарца, который с июля 2022 года не появлялся на заседаниях комитета по продовольственной политике и природопользованию, в котором он состоял, а также на заседаниях заксобрания. Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья признал неуважительными причины отсутствия Назарца, что стало основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Назарца следствие в России подозревает в руководстве организованной группой, которая причастна к вывозу в КНР лесопродукции различных пород по фиктивным документам на сумму свыше 636,8 млн рублей.