В Киеве и области 600 тыс. абонентов остались без света

В городе повреждены объекты энергетики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Энергетические объекты Киева повреждены после серии взрывов в столичном регионе, около 600 тыс. абонентов в Киеве и области остались без света. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

О каких именно объектах энергетики идет речь, Свириденко не уточнила.

Ранее украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области в результате серии взрывов. В частности, издание "Страна" писало о повреждении Трипольской ТЭС в Киевской области.

В ночь на 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе. Утром в столице и Киевской области ввели аварийные отключения света, а городские власти заявили об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева.