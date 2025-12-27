ANSA: в Италии девять человек арестовали по подозрению в финансировании ХАМАС

В том числе арестован президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун

РИМ, 27 декабря. /ТАСС/. Девять человек задержаны в Италии по подозрению в финансировании палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило агентство ANSA.

Операцию осуществило спецподразделение полиции при участии Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии. В том числе арестован президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун. Его считают членом ячейки ХАМАС за рубежом, одним из руководителей итальянского "представительства". Подозреваемым вменяется в вину финансирование террористической деятельности. По данным агентства, задержанные передали ХАМАС €7 млн через различные ассоциации.