ANSA: в Италии девять человек арестовали по подозрению в финансировании ХАМАС

В том числе арестован президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун
10:01

РИМ, 27 декабря. /ТАСС/. Девять человек задержаны в Италии по подозрению в финансировании палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило агентство ANSA.

Операцию осуществило спецподразделение полиции при участии Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии. В том числе арестован президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун. Его считают членом ячейки ХАМАС за рубежом, одним из руководителей итальянского "представительства". Подозреваемым вменяется в вину финансирование террористической деятельности. По данным агентства, задержанные передали ХАМАС €7 млн через различные ассоциации. 

