В Дагестане произошло ДТП с семью автомобилями

Три человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием семи автомобилей произошло в Дагестане на федеральной трассе "Кавказ". Три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале МВД по Дагестану.

"На 745-м км федеральной автодороги "Кавказ" в Хасавюртовском районе произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате пострадали три человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла из-за гололедицы и несоблюдения водителями безопасной дистанции, отметили в ведомстве.